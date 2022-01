O Governo vai gastar 600 milhões de kwanzas com a celebração do centenário de Agostinho Neto, de acordo com o Orçamento Geral do Estado deste ano.

A dotação dos 600 milhões kz (1.079.800,00 dólares norte-americanos) está incluída nas despesas da Presidência da República e destina-se ao programa 'Encargos com a realização do centenário do fundador da Nação'.

O OGE2022 contempla ainda uma verba de 1,5 mil milhões kz (perto de 2,7 milhões USD) para gastos do Memorial Dr. António Agostinho Neto, sendo 1,4 mil milhões kz para a rubrica "despesas em bens e serviços".

No documento de 2021 foram destinados ao Memorial 829,3 milhões de kwanzas.

Em 2022 assinalam-se os 100 anos do nascimento do primeiro Presidente de Angola, nascido a 17 de Setembro de 1922, data que se tornou feriado do Dia do Herói Nacional.

Em Junho de 2021, o Presidente da República, João Lourenço, determinou a criação de uma comissão interministerial para a organização das acções comemorativas alusivas ao centenário de António Agostinho Neto, primeiro Presidente da República de Angola, coordenada pelo ministro Adão de Almeida.

Para além do ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, integram esta comissão os ministros da Administração do Território, da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, do Interior, e das Relações Exteriores.

Fazem ainda parte da comissão a ministra das Finanças e o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Também as ministras da Educação e a da Juventude e Desportos, e os ministros da Cultura, Turismo e Ambiente, os governadores provinciais, o director do Cerimonial do Presidente da República, assim como o presidente do conselho de administração do Memorial António Agostinho Neto integram a comissão incumbida de "organizar os preparativos para que haja uma comemoração condigna desta data histórica e de grande importância para o povo angolano", lê-se no despacho presidencial 82/21.