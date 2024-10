Conselho de honra do MPLA reunido para analisar preparação do VIII Congresso Extraordinário do partido que terá lugar em Dezembro

O conselho de honra do MPLA está reunido esta sexta-feira, 25, para ser actualizado pelo presidente do partido, João Lourenço, sobre vários aspectos relacionados com o VIII Congresso Extraordinário do MPLA, que terá lugar em Dezembro.