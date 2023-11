Em dois dias, governador de Luanda auscultou munícipes e constatou execução de planos do Estado em Viana. Manuel Homem visitou também a badalada Rua da Dira, que tem a prostituição e a venda desordenada com os dias contados.

Sete meses depois de estar no Paraíso, bairro de Cacuaco temido pelos altos níveis de criminalidade e delinquência, o governador de Luanda, mais uma vez, deixou o conforto do "Palácio da Matamba" e instalou-se, por dois dias, no município satélite de Viana.

Com os olhos fixos no desenvolvimento social, Manuel Homem e seu staff auscultaram as preocupações dos mais de três milhões de habitantes representados por coordenadores dos conselhos de moradores dos distintos bairros de Viana.

Exibindo um ar de simpatia, o governante, que se apresentou vestido de camisa de riscas, calças cinzentas e sapatilhas pretas, chegou à Administração Municipal de Viana pontualmente às 8h30, quinta-feira, 16.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/