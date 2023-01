Ministério dos Transportes vai comprar 500 autocarros por ajuste directo à Adone Project, antiga Asperbras, citada em caso de corrupção internacional e branqueamento de capitais

Em Novembro do ano passado, o Presidente da República autorizou um empréstimo de 116,1 milhões de dólares norte-americanos para aquisição de mais 500 autocarros, equipamentos e serviços de assistência técnica para a concepção e implementação do Programa da Mobilidade Escolar. No final do ano, num suplemento do Diário da República, João Lourenço autoriza a despesa de USD 136,6 milhões USD (mais 20 milhões do que o empréstimo contratado) e a abertura do procedimento de contratação simplificada (ajuste directo), com a empresa Adone Project Management, antiga Asperbras, citada em caso de corrupção internacional e branqueamento de capitais que envolve a família do presidente Denis Sassou-Nguesso.