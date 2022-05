Está aberto, até ao próximo dia 27 de Junho, o concurso público de ingresso 2022, para o preenchimento de 8.000 vagas no sector da Saúde em todo o País, soube o Novo Jornal junto do Ministério da Saúde (MINSA).

As vagas são destinadas a médicos, técnicos de saúde, enfermeiros, diagnóstico e terapêutica, e pessoal de apoio hospitalar. As inscrições serão online: https://www.ingresso-minsa.ao.

Segundo avançou a fonte do MINSA ao Novo Jornal, os profissionais admitidos neste concurso público vão trabalhar nos hospitais construídos no âmbito do PIIM.

A ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, afirmou recentemente que o Executivo vai contratar, nos próximos três anos, 24 mil novos profissionais de saúde.

Este é o terceiro concurso promovido no sector da Saúde. O primeiro realizou-se em Dezembro de 2018, com 5.000 candidatos admitidos.

Até agora, o País conta com 6.400 médicos para uma população de cerca de 28 milhões de habitantes.

A Organização Mundial da Saúde recomenda um médico para cada mil habitantes

Este concurso púbico obedece o estipulado no Decreto Presidencial n.º 102 /11, de 23 de Maio.