O Presidente da República autorizou a abertura de um crédito adicional no Orçamento Geral do Estado de 2021 (OGE2021) no valor de 28,8 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 44,6 milhões de dólares, "para fazer face às despesas de apoio ao desenvolvimento e investimento" do Gabinete de Obras Especiais. Este valor junta-se aos 20,2 mil milhões de kwanzas (31,3 milhões USD) orçamentados no documento que foi à aprovação da Assembleia Nacional e que resultou nos valores determinados para o exercício económico do corrente ano desta unidade orçamental.

Diz o Decreto Presidencial 179/21, publicado no Diário da República de 20 de Julho, que esta quantia será disponibilizada em função das necessidades de pagamento e disponibilidade de tesouraria, sem, no entanto, avançar mais informação.

O Gabinete de Obras Especiais é responsável, por exemplo, por obras como a conclusão do Centro de Ciência de Luanda e a construção e apetrechamento dos escritórios Da Assembleia Nacional.

Foi ainda ao gabinete de Obras que foram disponibilizados no Orçamento Geral do Estado de 2021 mais de 12,6 mil milhões de Kwanzas, o que equivalia, à data, a 19 milhões de dólares norte-americanos, para a construção do edifício sede da Comissão Nacional Eleitoral e do Centro De Escrutínio Nacional.

Esse valor corresponde, no entanto, a menos de metade do que consta no decreto presidencial que autorizou a despesa para as obras no edifício da antiga fábrica Up Mission, nos Coqueiros, assinado em Junho de 2020 pelo Presidente da República, e onde foi autorizada uma despesa de 44,7 milhões de dólares para a empreitada, o que significa, contas feitas, mais 27,5 milhões USD do que os 19 milhões previstos no OGE2021 aprovados depois pelos deputados à Assembleia Nacional (ler aqui, aqui e aqui).