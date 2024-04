O V Congresso Ordinário do Partido de Renovação Social (PRS), que deveria ter início esta terça-feira, 02, fica a depender do "julgamento definitivo" dos acórdãos do Tribunal Constitucional (TC), que invalidaram provisoriamente o conclave.

De acordo com o secretário-geral Rui Malopa, para além da providência cautelar remetida àquele órgão de justiça pelo antigo vice-ministro da Indústria no Governo da Unidade e Reconciliação Nacional (GURN), Sapalo António, existe um outro do actual líder da Juventude do Partido de Renovação Social (JURS), Gaspar Fernandes dos Santos, também ele excluído da corrida à presidência do PRS, no V congresso ordinário, que deveria decorrer de 02 a 04 de Abril.

"Depois de o Tribunal Constitucional julgar definitivamente estes processos, estarão criadas as condições para a convocação do V congresso", disse aos jornalistas o secretário-geral do partido, Rui Malopa.

Rui Malopa disse que o Comité Nacional e Conselho Político do partido condenam as afirmações do candidato excluído, Sapalo António, segundo as quais foi suspenso da Comissão Nacional do partido pelo seu presidente, Benedito Daniel.

"A suspensão foi promovida pelo Conselho Político, órgão competente para o efeito, nos termos da alínea f) do artigo 46.º dos Estatutos, e, posteriormente, confirmada pelo Comité Nacional, como prescreve a alínea j) do artigo 39.º do referido diploma estatutário", argumentou o secretário-geral, acrescentando que o requerente deveria recorrer aos órgãos superiores do partido entidades que aplicou a medida.

O secretário-geral do partido informou que os mais de mil delegados que deveriam participar no V Congresso ordinário já começaram a deixar a cidade de Luanda, com destino aos seus lugares de origem.

Refira-se que o Partido de Renovação Social foi fundado em 1990 e na primeira eleição em que participou, em 1992, ganhou seis assentos na Assembleia Nacional.

Em 1999, o partido passou por um período de conflito interno, em que quatro deputados foram expulsos.

O PRS conquistou 3,17% dos votos nas eleições de 2008, ganhando oito assentos dos 220 da Assembleia Nacional.

Nas eleições de 2012 o partido viu a sua bancada reduzir-se a três cadeiras, e na de 2017 a duas. Nas eleições de 2022 o partido conseguiu dois deputados.