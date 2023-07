Existem no seio do MPLA algumas correntes internas que agem contra a actual liderança do seu braço juvenil, a JMPLA. Crispiniano dos Santos foi eleito em Outubro de 2019, com 71,7% dos votos, foi a escolha dos militantes da organização, mas não das lideranças do partido, que queriam impor um outro nome para liderar a JMPLA, mas tiveram de recuar face à vontade dos militantes. Ele tem mandato até Outubro de 2024, mas tem enfrentado bloqueios, falta de apoio e de solidariedade por parte de algumas das lideranças do MPLA. O que temos assistido é uma estratégia de driblar normas, regras e estatutos para forçar um congresso extraordinário e impor uma nova liderança para a JMPLA. Tudo isso com a cumplicidade, apoio e conivência de altas figuras do MPLA e de certa comunicação social.