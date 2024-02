Semanário Novo Jornal

Autossuficiência alimentar nas FAA faz-se numa fazenda com milhares de hectares por explorar

Empreendimento sob gestão das Forças Armadas Angolanas, que substituem o Fundo Soberano, recebe assistência técnica especializada e meios de produção para o salto em direcção à autossuficiência no milho, feijão e trigo. Unidades militares e complexo industrial da Carrinho contarão com grãos produzidos na província do Bié. Caminhada rumo à revolução começa com três mil hectares, pouco mais de 30 por cento da área total.