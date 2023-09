O crime ocorreu no município sede, no bairro Fronteira, no interior da obra, quando a mulher se apercebeu do desaparecimento das janelas, de acordo com o porta-voz da delegação do Mistério do Interior, em Benguela.

A acusada, suspeitando de um furto, pediu às vítimas para se dirigirem até ao local, onde foram brutalmente espancados e queimados com gasolina.

Após uma denúncia feita pelos populares à Polícia Nacional naquela província, agentes deslocaram-se para o local do crime para socorrer os homens e deter a mulher.

Tendo uma vítima morrido naquele instante e a outra, que se encontrava em estado crítico, foi levada para o Hospital Geral de Benguela, onde acabou também por perder a vida, não resistindo aos ferimentos.

A direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do MININT-Benguela, assegura que apenas a professora, que é a dona da obra, foi detida e os demais indivíduos que ajudaram na execução dos vigilantes encontram-se foragidos.