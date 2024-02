Semanário Novo Jornal/Entrevista

«Este julgamento não tem nada a ver com a Justiça e o estado de direito» - François Zimeray, advgado de Carlos São Vicente

Advogado do empresário Carlos São Vicente diz que a condição física e emocional do seu constituinte é preocupante. Em entrevista exclusiva ao Novo Jornal, François Zimeray considera que «este julgamento não tem nada a ver com a justiça e o estado de direito».