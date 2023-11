A Polícia Nacional (PN) e o Serviço de Investigação Criminal na Huíla (SIC) estão à procura de dois homens pelo seu suposto envolvimento no sequestro da 1ª secretária da Organização da Mulher (OMA) no município da Humpata.

O trágico incidente ocorreu no período da noite na comuna da Palanca, bairro Tchicuete, quando a vítima acabava de chegar a casa, e, ao estacionar a sua viatura no lugar habitual, foi abordada por indivíduos armados, que de imediato se introduziram no interior do veículo.

Os sequestradores levaram a mulher até ao município do Quipungo, onde foi abandonada sem o carro, porque os meliantes seguiram o seu caminho com o meio de transporte.

De acordo com o 2º comandante provincial da PN, sub-comissário Florenço Ningui, "os marginais abandonaram a viatura na localidade da Chivinda, comuna do Jaú, e depois colocaram-se em fuga".

A viatura de marca Toyota, modelo Land-Cruizer, foi recuperada no último domingo, 26, pelos efectivos da polícia no município da Chibia.

O oficial comissário-Florenço Ningui garante que diligências vão continuar no sentido de capturar os acusados bem para detê-los.