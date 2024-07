Considero o candongueiro o meio de transporte mais democrático do mundo. Nele não há níveis ou classes. Todos viajam ao lado uns dos outros. É democrático porque o professor, o médico, o trabalhador da construção civil, o advogado, a empregada de limpeza, o estudante, o artista, o político, o administrativo e o desempregado estão todos ao mesmo nível e passam todos pela condição única de passageiro. Estão todos juntos e misturados. Todos numa viagem com destinos e propósitos diferentes. Uma viagem livre, mas nem sempre leve e solta. Com alguns apertos e solavancos, mas sempre democrática. Uma viagem de candongueiro é a verdadeira democracia em movimento.