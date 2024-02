A detenção do indivíduo aconteceu depois de uma denúncia feita pelos populares, que dava conta que o responsável daquela ONG estava a desviar os produtos que a instituição recebeu para distribuir aos munícipes, segundo a Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP).

O homem foi apanhado em flagrante a carregar grandes quantidades de produtos diversos retirados de três contentores de alimentos que o Governo Provincial de Luanda doou à organização, no sentido de distribuir pelos mais necessitados.

Antes da detenção, o acusado foi visto pelos populares a transportar a mercadoria, no período da noite, com a ajuda de viaturas e motorizadas. Foi naquele instante que estes fizeram uma denúncia à polícia sobre a movimentação estranha que estava a acontecer naquele lugar.

Os efectivos do DIIP apanharam o responsável municipal do Kilamba Kiaxi da Associação Juvenil de Apoio aos Jovens Carentes no recinto da instituição com duas viaturas de marca Toyota, modelos I10 e Haice, duas motorizadas de três rodas (Kupapata), que estavam prestes a transportar os alimentos para um esconderijo do acusado.

O responsável da ONG foi detido de imediato e será presente ao juiz da garantia. Quanto aos bens alimentares apreendidos, serão encaminhados às entidades competentes.

A JUCARENTE é uma organização sem fins lucrativos que se tem destacado em diversas áreas sociais em todo o território nacional. Foi formalmente constituída há 18 anos com o intuito de intervir nas áreas de apoio de crianças e jovens necessitados.