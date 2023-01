As zonas de casas de chapas, no Zango 1 e 2, assim como a do Hoji-Ya-Henda, no Cazenga, são as mais afectadas devido à intensidade da chuva, soube o Novo Jornal junto de uma fonte do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB).

Na zona do aeroporto doméstico, uma árvore caiu impossibilitando a circulação automóvel e no Zango a bacia de retenção cedeu, o que provocou inundação na principal avenida e em residências.

Na Via Expressa Fidel Castro, como apurou o Novo Jornal, a estrada está inundada em diversos pontos e a dificultar a circulação de viaturas nos dois sentidos.

Na Centralidade do Kilamba, há relatos de que as fossas e os esgotos ficaram inundados, provocando também inundações em diversos sectores. Situação similar ocorre no Projecto Nova Vida.

No Bairro Marcelo Caetano (MC), no distrito urbano do Tala-Hady (na foto) as ruas ficaram intransitáveis e com residências inundadas.

Em Cacuaco, segundo populares, a conhecida estrada do Funda-Kifangondo, voltou a ficar intransitável mesmo depois do recente trabalho paliativo, para o melhoramento da via, que aquele troço sofreu.

No Kilamba-Kiaxi, na zona do Avó Kumbi, as ruas estão alagadas e muitos moradores não conseguem sair de casa.

No município do Cazenga, os bairros do MC, Cazenga popular, 11 de Novembro a do Hoji-Ya-Henda, são os mais afectados. No Hoji-Ya-Henda a população pede auxílio dos bombeiros para retirar as águas das chuvas das suas casas-

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), assegura que está agora a fazer o balanço provisório da situação das chuvas em Luanda e que nas próximas horas irá tornar público os dados concretos.

O Novo Jornal soube junto de uma fonte do SNPCB que não há relatos de mortes até agora.

O INAMET prevê que possa voltar a chover com intensidade até às 16:00 de hoje.