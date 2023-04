Segundo balanço provisório do SPCB, as mortes ocorreram nos municípios de Belas, onde duas crianças de 5 e 8 anos perderam a vida, e em Viana com o falecimento de um menor de 6 anos.

Além das inundações em casas e na via pública, as pesadas chuvas que durante cerca de três horas, acompanhadas de forte trovoada, se abateram sobre a cidade, deitaram abaixo dezenas de árvores e pelo menos umposte de iluminação.

Sempre que chove durante algumas horas, o saldo é, como se mostra nas notícias com links em baixo, nesta página, trágico e, muitas das vezes, com mortos.

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que a chuva continue a cair na região de Luanda mas com menor intensidade.