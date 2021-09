Esta medida é anunciada seis meses depois de o GPL ter contratado, por via de concurso público, sete operadoras para a limpeza e recolha de resíduos sólidos de Luanda.

O INAMET prevê que a província de Luanda seja uma das mais afectadas pelas fortes chuvas que antevê para o último trimestre de 2021.

A população em Luanda ainda se debate com a problemática da recolha do lixo, apesar da entrada ao serviço, há seis meses, de sete empresas de recolha de resíduos sólidos.

A governadora provincial de Luanda, Ana Paula de Carvalho, garante que esta campanha vai acontecer em todos os bairros e quer contar com a participação de todos os cidadãos e empresas públicas e privadas.

Esta terça-feira, 28, a governante esteve reunida no Cine-Atlântico com as representações femininas das igrejas, sociedade civil e partidos políticos, onde abordou, entre vários assuntos, a adesão aos postos de actualização do registo eleitoral oficioso e a mobilização das pessoas para a campanha de limpeza deste Sábado.

Ana Paula de Carvalho assegurou que ainda serão realizadas campanhas de sensibilização para que os munícipes deixem de colocar lixo nas valas de drenagem.

A governadora informou que as valas de drenagem já começaram a ser limpas, mas que existe a necessidade de olhar para aquilo que é mais urgente, "o período chuvoso se avizinha".

"Se não se acautelar em Luanda as endemias (algumas destas doenças são associadas à época das chuvas) podem piorar e é neste sentido que devemos antecipar este trabalho", disse a governante que apelou à participação de todos os munícipes de Luanda.

Apesar de a zona baixa da cidade de Luanda já ter mudado de cenário no que respeita ao lixo, em alguns bairros periféricos o quadro não mudou.

Por essa razão é que o GPL volta a realizar uma segunda mega campanha de limpeza e recolha de lixo em toda a extensão da província de Luanda, o primeiro na governação de Ana Paula de Carvalho, depois de já ter sido feito o mesmo em Abril último, no pelouro de Joana Lina, sem resultados palpáveis.

O Presidente da República, João Lourenço, há cinco meses, criou uma comissão interministerial, liderada por Carolina Cerqueira para auxiliar o GPL no combate ao lixo, mas ainda assim são visíveis amontoados de lixo em alguns pontos da periferia da capital, como tem vindo a verificar o Novo Jornal.