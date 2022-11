De acordo com porta-voz do SPCB, Faustino Minguês, citado pela ANGOP, as vítimas mortais foram dois menores, um de 14 e outro de sete anos, ambos os casos ocorridos no município do Cazenga,

O menor de 14 anos morreu por afogamento e o de sete anos foi atingido por uma árvore que caiu sobre à casa em que ele morava com a sua mãe, que ficou ferida.

A chuva, que deixou sem casa 245 famílias, deixou igualmente outras 238 casas parcialmente inundadas e 1.215 pessoas foram afectadas, causando ainda dois deslizamentos de terra, facilitando a progressão de diversas ravinas nos municípios de Viana e Cacuaco.

O SPCB apela à população no sentido de não construir casas em zonas de risco, não se apoiar em postes de electricidade, em muros e nem estacionar as viaturas debaixo de árvores.