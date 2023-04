A forte chuva que Luanda registou esta quarta-feira,12, durante cinco horas, deixou bairros inundados, casas submersas, estradas e ruas alagadas. Um adolescente de 15 anos morreu em consequência da chuva, na zona do "Luanda Limpa", no distrito urbano do Zango, em Viana, soube o Novo Jornal junto dos bombeiros.

O distrito urbano do Zango, em Viana, é um dos mais afectados. Há zonas em que os moradores não conseguem sair das residências devido às enormes cheias e a circulação automóvel ficou limitada devido à inundação da única via de acesso que está intransitável nos Zangos I e II.

Até às primeiras horas desta quinta-feira, segundo apurou o Novo Jornal, os moradores do Zango pediam a intervenção das autoridades devido às inundações.

No Cazenga, nos distritos urbanos do Kalawenda e Hoji-ya-Henda, a situação é similar à do Zango, com residências, ruas e avenidas completamente alagadas e intransitáveis.

Na avenida Deolinda Rodrigues, junto da Ponte Partida e da Comarca de Viana, o trânsito registou alguma lentidão nas primeiras horas da manhã, devido aos estragos causados pelas chuvas.

A conhecida rua da "Suave", também em Viana, cujos moradores há muito reclamam por reabilitação e intervenção da via, voltou a ficar completamente submersa por causa das inúmeras bolsas de água ao longo do percurso.

Na maioria dos bairros suburbanos de Luanda muitas viaturas não circulam porque as ruas estão completamente alagadas.

Na via expressa, no sentido Benfica-Cacuaco, vêem-se muitos charcos de água em vários pontos daquela via e a circulação automóvel faz-se com lentidão em alguns pontos.

O comando provincial de Luanda do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) confirma a morte de um adolescente de 15 anos, no município de Viana, no distrito urbano do Zango, na zona do "Luanda Limpa", no interior de uma bacia de retenção em consequência da chuva.

Segundo o porta-voz de Luanda do SNPCB, Faustino Minguês, há ainda registo da queda de dois postos de média tensão, na zona do PCU, ainda em Viana, e igualmente de 300 árvores.

Faustino Minguês avança que os dados avançados pelo SNPCB são, por enquanto, provisórios, e assegura que os bombeiros continuam a trabalhar no levantamento de outros dados.

O porta-voz de Luanda do serviço de bombeiros realça que em consequência da chuva desta quarta-feira, várias são as bacias de retenção e contenção de águas pluviais que se encontram cheias e a transbordar para as avenidas, bairros e interior de residências.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET), a previsão do tempo para Luanda, até ao dia de manhã, sexta-feira,14, é de muita chuva.