Luanda: Detido jovem de 18 anos que roubava a arma do pai para a alugar a marginais - O pai é um coronel das FAA

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Nacional (PN), esta quinta-feira, 18, no bairro Km 12-B, no município de Viana, em Luanda, por alugar a arma de fogo do seu pai, um coronal das Forças Armadas Angolanas (FAA), a marginais, que depois a usavam para praticarem assaltos, soube o Novo Jornal junto da Polícia em Viana.