O CEO da Tesla e dono da Space X, fundador da OpenAI e até há pouco tempo o excêntrico conselheiro do Presidente dos EUA para a redução das despesas do Estado, nascido na África do Sul, também com nacionalidade do Canadá e dos Estados Unidos, Elon Musk, está à beira de atingir um estratosférico feito de ser o primeiro trilionário da história da Humanidade.

Para se ter noção da fortuna que Elon Musk está prestes a alcançar, um trilião de dólares tem doze (12) zeros - 1.000.000.000.000 -, que na escala usada em Angola, e na Europa, corresponde a um milhão de milhões, ou 1 bilião. Não esquecer que a sua conta já tem lá dentro mais de 470 mil milhões USD.

Para perceber ainda com mais precisão esta astronómica quantia, o Produto Interno Bruto (PIB) de Angola é de cerca de 80 mil milhões (80.000.000.000) menos 920.000.000.000 (920 mil milhões) que o que espera a conta bancária de Elon Musk. O PIB de Portugal é de 308 mil milhões (308.000.000.000)

Mas calma, esta colossal fortuna só estará na conta do chefe da Space X e da Tesla se cumprir um conjunto de objectivos, nomeadamente no segmento das vendas de veículos, sendo que tal representará somar diariamente, dia sim, dia sim, mais 275 milhões USD à sua conta.

De acordo com o que a Tesla anunciou nas últimas horas, após uma muito mediatizada e esperada reunião de accionistas, com a aprovação de 75% destes do pacote salarial durante a assembleia anual de acionistas da empresa, excluindo os 15% que já são do quase-trilionário.

"Muito obrigado", disse Musk assim que soube o resultado da votação que, no que importa, resulta na entrega de mais de 420 milhões de acções da empresa durante a próxima década que podem valer um trilião USD nos EUA e um bilião na escala europeia e angolana.

Mas para isso, o sul-africano terá de levar a Tesla a uma capitalização de mercado de 8,5 biliões (triliões), a que acrescem um conjunto de objectivos operacionais que estão longe de estar garantidos mas que o homem da Space X não esteja habituado a... orbitar.

Ou seja, como referem os especialistas contactados por vários media, para que a empresa mais conhecida em todo o mundo no segmento dos veículos eléctricos, as ações devem subir 466% em relação ao valor atual, fazendo da Tesla a empresa mais valiosa do mundo a valores de hoje.