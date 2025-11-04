Continua a ser uma "dor de cabeça" para os clientes da TAAG conseguir bilhetes para viajarem entre Cabinda e Luanda, e, até ao dia 31 de Dezembro, já não há passagens à venda na classe económica, apurou o Novo Jornal.

Quem tiver emergências, como óbitos ou negócios, e quiser viajar de Cabinda para Luanda, ou vice-versa, a única oportunidade de viagem é somente na classe executiva, onde para o efeito o passageiro terá de desembolsar 235 mil kwanzas, para aquisição do bilhete. Somente estão disponíveis bilhetes para classe económica a partir do mês de janeiro de 2026.

Ao Novo Jornal, vários passageiros da companhia área angolana dizem ser propositada a escassez dos bilhetes na classe económica, atendendo ao facto de a província de Cabinda ter todos os dias voos com Luanda.

A transportadora aérea nacional, a TAAG, assegurou ao Novo Jornal que tem disponíveis, todos os dias, bilhetes para a rota Cabinda, mas apenas na classe executiva.

Entretanto, a população diz que tem sido prática nesta época a província não ter passagens para Luanda.

Ao Novo Jornal, denunciam que por vezes aparecem passagens na classe económica na "candonga" a preços acima dos 100 mil kz, e que são os próprios funcionários da TAAG que esgotam os bilhetes para depois os colocarem à venda fora dos canais oficiais a preços quase da classe executiva, no final do ano.

Segundo a população, a falta de bilhetes da única companhia aérea que voa para Cabinda, nesta época, não tem facilitado a vida aos passageiros que esperam meses para viajar.

O Novo Jornal sabe que a procura de bilhetes para deslocação a Luanda neste período é massiva.

Contudo, as complicações deverão manter-se até ao fim do mês Janeiro de 2026, uma vez que a companhia de bandeira já não tem à venda passagens na classe económica para 2025.

Entretanto, na grelha de voos da TAAG, a província de Cabinda é o território angolano com maior frequência de voos diários, com dois voos na rota.