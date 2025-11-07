O jogo Angola-Argentina vai acontecer no próximo dia 14 de Novembro, no estádio 11 de Novembro, e já começa a ser um enchido de narrativas contraditórias, populismo e demagogia. Agora já dizem que Angola até estava a planear um quadrangular para a comemoração dos 50 anos de independência e que a Argentina é que manifestou interesse de vir jogar para África e "se convidou" , fazendo de Angola, a Pátria escolhida da selecção da Argentina. Angola é a convidada, é Pátria escolhida pela Argentina, que raramente vem jogar ao nosso continente, e é ela que tem de arcar com as despesas.

O primeiro anúncio público foi feito pelo Presidente do MPLA, João Lourenço, em Novembro do ano passado durante o último congresso da JMPLA, a juventude do partido. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, na mesma altura veio assumir a negociação com a Federação de Futebol da Argentina (AFA), dizendo que estavam apenas a acertar valores.

Há aqui um pormenor interessante e bastante relevante, é que no congresso da JMPLA, João Lourenço, disse alto e bom som: "Nós convidámos!" Deixando bem explícito que terá sido uma iniciativa da parte angolana, nunca disse que foram os argentinos a manifestar interesse de participar nas festividades dos 50 anos da nossa independência. Também não disse aos jovens militantes qual foi o preço pago para ter Messi & Companhia em Angola.

Depois veio a Federação Angolana de Futebol (FAF) falar de uns acertos com a AFA, até surgiu a bóia de salvação do MPLA para situações de desenrasque, o empresário Bento Kangamba, que num confronto com activistas sociais se assumiu como o dono da massa. Estão a ver por que razão vos digo que é tudo um enchido de narrativas? Em economia diz-se que não há "almoços grátis" e aqui é caso para dizer: não há jogos grátis. É tudo um jogo de esquemas, um jogo de influências, um jogo de interesses, um jogo com muita "mixa" em jogo. Na verdade, é um jogo pago com o dinheiro dos contribuintes. Dinheiro que nem o próprio ministro quer dizer o valor.

A pergunta de um milhão de dólares é: quantos milhares de dólares pagou Angola para ver Messi & Companhia jogar nos festejos dos 50 anos da independência nacional? O ministro da Juventude e Desportos disse em entrevista à Zimbo que: "Foi a Argentina que manifestou interesse de jogar com Angola." Começou logo uma campanha nas redes sociais na página do Ministério, que foi seguida por alguns sites e milícias digitais, passando a mensagem de que nós fomos os escolhidos.

O que o ministro Rui Falcão não disse na Zimbo e também não lhe foi perguntado é: Argentina manifestou interesse e vem jogar de favor? Manifestou interesse de vir jogar ao nosso país e vai pagar do seu bolso? Qual é o valor desta operação toda? Porque não se diz quanto vai custar isto aos contribuintes? Angola estava a programar um quadrangular com quem e com que custo? Os países do quadrangular certamente eram nações que tiveram uma relação directa com o nosso processo de independência. Qual é a ligação da Argentina ao nosso processo de independência? Não foi Angola que escolheu? Foi a Argentina que "se escolheu"?

O que indigna mesmo é os nossos governantes fazerem-nos de parvos e acharem que os cidadãos não sabem pensar pelas suas próprias cabeças. É virem ao espaço público com narrativas completamente descabidas e depois arranjam uma malta que vai andar por aí a tentar impor esta mesma narrativa, a narrativa de que fomos os ESCOLHIDOS! Que os argentinos gostam tanto de nós que até se "ofereceram" para vir jogar de forma graciosa ao nosso país. E olha que eles nem são de vir muito ao nosso continente, a própria entrevista "exalta" o facto de a selecção da Argentina apenas ter vindo ao nosso continente para jogar o Mundial de 2010 na África do Sul. Portanto, somos a Pátria escolhida.

Só não percebo a necessidade de se tentar levantar a narrativa de que fomos a Pátria escolhida pelos argentinos, quem anda nestes meios sabe bem que existem sempre valores financeiros e colaterais em jogo: cachet, seguros, direitos televisivos, segurança, marketing, protecção e segurança e pagamento de despesas logísticas. Acho que é mais a indiferença, a ostentação, o luxo na miséria, a incapacidade de perceber que os cidadãos também pensam pelas suas próprias cabeças, de ser coerente, de fazer leituras dos tempos e dos sinais, de tratarmos como verdadeiros nabos, para não dizer mesmo parvos, é que causam a indignação doa cidadãos. Gosto de Messi, admiro a sua história e trajectória e, certamente, os angolanos têm carinho e respeito por ele. Messi & Companhia nunca foram o problema, mas podem "levar" com o problema. O problema é nosso. O problema é de uma malta nossa que, num país com crianças fora do sistema de ensino, com crianças a estudar debaixo de árvores ou entre fezes, aparece com estas megalomanias.

Num País em que a malária é a maior causa de morte e em que ainda morrem crianças por falta de uma aspirina, ou de um soro para tratar a raiva, num país cujas missões diplomáticas vivem uma situação de humilhação por vários Estados acreditadores devido a vários "kilapis" que têm e a atrasos dos salários dos seus funcionários, estamos a desperdiçar tudo em 90 minutos de exaltação do ego? Deixámos de ter bom senso, coerência e racionalidade? Como é possível que o país esteja num estado de decadência moral, em que se perderam os valores, onde as grandes referências deixaram de existir, um País onde os kotas se remeteram ao silêncio, onde deixou de haver a figura do Mais Velho que conseguia trazer algum equilíbrio, impor alguma autoridade moral e "travar" algumas emoções e alucinações de alguma das pessoas que têm poder e decidem neste país? Como é que chegámos aqui? Hoje já somos a Pátria escolhida da Argentina. Não era para tanto.