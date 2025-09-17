Foi um início de semana que prometia ganhos contínuos e robustos mas esta quarta-feira, 17, um burburinho estridente levou os traders a meter o pé no travão, apesar da crise provocada na indústria petrolífera russa pelos ataques ucranianos, ameaçando retirar energia dos mercados.

É que em pano de fundo, os analistas têm a questão do recuo substancial nos cortes da OPEP+, que até ao final do ano pode garantir mais até 800 mil barris por dia na oferta, quando a procura está ainda pressionada pelas crises económicas na Europa, com altos e baixos na China e dos EUA chegam sinais de desconforto.

A Reserva Federal norte-americana deverá anunciar nas próximas horas mais um corte nas taxas directoras, estimando os especialistas que pode ser de apenas 0,25%, um estímulo ligeiro para uma economia que tem, embora a inflação seja aflitiva para a Casa Branca, um problema na área do emprego, que não ganha a tracção que Donald Trump desejaria.

E neste contexto de imprevisibilidade, ao que se acrescenta o fluir da guerra na Ucrânia sem aparente solução, pelo menos no curto prazo, o barril de Brent, a referência principal para as exportações angolanas, estava, perto das 11:30, hora de Luanda, nesta quarta-feira, 17, a valer 68 USD, uma quebra de 0,65 % face ao fecho anterior.

E poderá manter-se o vermelho, mesmo avivando-o, nos mercados, se, como a Reuters sugere hoje, os danos na infra-estrutura petrolífera russa forem menores que o que os media ocidentais estão a noticiar, o que, normalmente, é feito de forma a beneficiar Kiev no contexto do conflito com os russos.

E também os recuos de Trump nos seus mapas para onde tem em permanente ameaça a aplicação de castigos tarifários como forma de pressionar a redução da compra de crude russo, como é o caso da China e da Índia, que agora parecem mais evidentes, reverberam pelo sector petrolífero com incómodo.

Mas alguns ganhos de ânimo estão garantidos depois de o pó assentar, porque ainda se percebe o sentimento positivo entre os exportadores da matéria-prima do anúncio extraordinário da Agência Internacional de Energia (AIE) desta semana.

Para esta organização, afinal o mundo vai precisar de mais investimento na pesquisa por novas jazidas de gás e crude, porque o declínio das existentes ameaça criar um buraco impossível de tapar na oferta dentro de alguns anos por falta, precisamente, desse desinvestimento alimentado pela ameaça das alterações climáticas e da necessidade de reduzir as emissões poluentes.

A AIE, organização com mais dados em memória sobre o negócio global de petróleo, desde 2021 que mantém a ideia de que, devido à transição energética para o "verde", face às alterações climáticas, as explorações existentes chegam para garantir a procura até 2050.

Isto, porque a ONU mantém em curso um plano ambicioso e exigente de conseguir, em 2050, alcançar a meta das "zero emissões" de gases com efeito de estufa, o que significará que o crude e o gás natural terão mero uso residual.

Só que, como o demonstra este novo relatório da AIE, as actuais explorações estão em forte quebra de produtividade.

E, devido ao desinvestimento em novos furos, como é o caso de Angola, apesar das políticas governamentais para contrariar esse ciclo, vai ser preciso corrigir o tiro para evitar uma disrupção catastrófica da oferta face às necessidades que não apenas se mantém como estão, gradualmente, a aumentar.

Depois dos anos de chumbo da Covid-19, quando o petróleo passou por momentos historicamente nefastos, assistiu-se a um forte declínio no sector da pesquisa de novas fontes de crude, que não deixou de se acentuar deste então.

Até porque este período aziago para a indústria petrolífera coincidiu com o alarme global para os efeitos das alterações climáticas e a exigência de medidas drásticas para reduzir as emissões, sabendo-se que os fosseis eram e são o inimigo a abater.

Ainda por cima, como nota a AIE no seu mais recente relatório sobre este fenómeno, com essa redução da capacidade de produção dos poços mais antigos, tem sido o fracking, a mais poluente área desta indústria, que tem mantido o equilíbrio global na área da oferta.

Para Angola, esta pode ser uma luz no fundo do imenso túnel que o seu sector petrolífero atravessa há vários anos, com um acentuado declínio da sua produção nos últimos anos, estando já abaixo de 1 mbpd depois dos 1,8 mbpd de 2008.

Apesar da luz ao fundo do túnel, a economia nacional abana

O actual cenário internacional tende a manter os preços abaixo do valor estimado no OGE 2025, que é de 70 USD, embora sem que seja possível perspectivar o que será o advir breve devido aos imponderáveis no conflito tarifário de Donald Trump com China, Índia e Brasil... e agora com a perspectiva de uma solução negociada para a guerra na Ucrânia mais distante.

Essa a razão pela qual Angola é um dos países mais atentos a estas oscilações, devido à sua conhecida dependência das receitas petrolíferas, e a importância que estas têm para lidar com a grave crise económica que atravessa, especialmente nas dimensões inflacionista e cambial, onde o esperado superavit (preço acima dos 70 USD) poderia ser importante para contrariar.

Isto, porque o crude ainda responde por cerca de 90% das exportações angolanas, 35% do PIB nacional e 60% das receitas fiscais do país, o que faz deste sector não apenas importante mas estratégico para o Executivo, que pode ser obrigado em breve a avançar para uma revisão do OGE.

O Governo deposita esperança, no curto e médio prazo, de conseguir o objectivo de aumentar a produção nacional, uma das razões por que abandonou a OPEP em 2023, actualmente abaixo de 1 mbpd, gerando mais receita no sector de forma a, como, por exemplo, está a ser feito há anos em países como a Arábia Saudita ou os EAU, usar o dinheiro do petróleo para libertar a economia nacional da dependência do... petróleo.

O aumento da produção nacional não está a ser travada por falta de potencial, porque as reservas estimadas são de nove mil milhões de barris e já foi superior a 1,8 mbpd há pouco mais de uma década, o problema é claramente o desinvestimento das majors a operar no país.

Aliás, o Governo de João Lourenço tem ainda como motivo de preocupação uma continuada e prevista redução da produção de petróleo, que se estima que seja na ordem dos 20% na próxima década, estando actualmente pouco acima dos 1,1 milhões de barris por dia (mbpd), muito longe do seu máximo histórico de 1,8 mbpd em 2008.

Por detrás desta quebra, entre outros factores, o desinvestimento em toda a extensão do sector, deste a pesquisa à manutenção, quando se sabe que o offshore nacional, com os campos a funcionar, está em declínio há vários anos devido ao seu envelhecimento, ou seja, devido à sua perda de crude para extrair e as multinacionais não estão a demonstrar o interesse das últimas décadas em apostar no país.

A questão da urgente transição energética, devido às alterações climáticas, com os combustíveis fosseis a serem os maus da fita, é outro factor que está a esfumar a importância do sector petrolífero em Angola.