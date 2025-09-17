O enfermeiro, ao aperceber-se que a mulher expulsou o feto e entrou em crise, tentou a fuga e foi apanhado pelos vizinhos.
A mulher foi ainda socorrida para o Hospital do Prenda, onde chegou já sem sinais vitais.
Segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC), os incidentes aconteceram no bairro Prenda, rua do Lote 6, no interior da residência da vítima.
Conforme o SIC, denotou-se que a malograda se encontrava com uma gestação de sete meses, e decidiu interrompê-la. Foi então que se deslocou ao bairro Catambor, e recorreu a este enfermeiro, que agora está detido.
Em Angola, o aborto é considerado crime, sendo punível com prisão. A penalização e criminalização da interrupção de gravidez leva muitas mulheres a recorrer ao aborto clandestino e inseguro.