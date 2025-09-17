Um homem de 60 anos, enfermeiro de profissão e proprietário de um posto médico na zona do Catambor, no bairro do Prenda, município da Samba, em Luanda, foi detido após ter realizado ilegalmente um aborto a uma mulher de 38 anos, grávida de sete meses, que morreu pouco depois do procedimento clínico, soube o Novo Jornal.

O enfermeiro, ao aperceber-se que a mulher expulsou o feto e entrou em crise, tentou a fuga e foi apanhado pelos vizinhos.

A mulher foi ainda socorrida para o Hospital do Prenda, onde chegou já sem sinais vitais.

Segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC), os incidentes aconteceram no bairro Prenda, rua do Lote 6, no interior da residência da vítima.

Conforme o SIC, denotou-se que a malograda se encontrava com uma gestação de sete meses, e decidiu interrompê-la. Foi então que se deslocou ao bairro Catambor, e recorreu a este enfermeiro, que agora está detido.

Em Angola, o aborto é considerado crime, sendo punível com prisão. A penalização e criminalização da interrupção de gravidez leva muitas mulheres a recorrer ao aborto clandestino e inseguro.