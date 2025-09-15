Morreu esta segunda-feira, 15, numa clínica privada em Luanda, aos 86 anos, vítima de doença, o antigo ministro da Justiça Paulo Tchipilica, soube o Novo Jornal junto da família.

Paulo Tjipilica ocupou, durante 12 anos, o cargo de ministro da Justiça, no Governo de José Eduardo dos Santos, e foi o primeiro provedor de Justiça de Angola ao longo de 13 anos.

Nascido em 21 de Dezembro de 1939, era jurista de profissão, formado pela Faculdade de Direito de Lisboa em 1976.

Antes de se tornar ministro, foi conselheiro jurídico no Conselho de Ministros de Portugal, entre 1976 e 1992, e foi advogado na Ordem dos Advogados de Lisboa de 1978 a 1992.

Foi também membro do comité central da UNITA de 1979 a 1991 e fundador do Movimento pela Democratização em Angola.