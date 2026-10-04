Um total de 720 cidadãos brasileiros residentes em Angola está apto a votar este domingo, 04 de Outubro, nas eleições gerais do país, num processo que decorre entre forte afluência e tranquilidade. Em declarações ao Novo Jornal, o cônsul-geral do Brasil em Luanda, Ary Quintella, avançou que as urnas instaladas no Consulado-Geral permanecem abertas até às 17h00 para acolher os eleitores, que representam uma fracção da maior comunidade brasileira no continente africano.

Na ocasião, Ary Quintella disse que as urnas estavam abertas desde as 8h00 e manifestou a expectativa de que todos os eleitores habilitados, que transferiram os seus títulos eleitorais para Angola, comparecessem para exercer o direito de voto.

O diplomata também considerou positivo o andamento do processo eleitoral, sublinhando que, apesar da forte afluência, a votação estava a decorrer de forma organizada e confortável.

Entre os eleitores que já votaram, o empresário Minoru Dondo mostrou-se esperançoso em relação ao futuro político do Brasil e afirmou que o acto eleitoral representava uma oportunidade de renovar as expectativas em torno da escolha do próximo Presidente da República.

Destacou ainda a importância das relações de cooperação com Angola, sobretudo nos domínios das exportações e da transferência de tecnologia, defendendo o reforço da contribuição brasileira para o desenvolvimento económico do País.

Por sua vez, a cidadã brasileira Regina Mestre apontou a necessidade de o próximo Presidente apostar numa justiça imparcial, na criação de oportunidades de emprego e numa economia capaz de beneficiar todas as classes sociais.

A eleitora referiu igualmente que a elevada carga tributária e as dificuldades enfrentadas pelo sector empresarial constituíam alguns dos principais desafios que aguardavam o próximo chefe de Estado.

Por outro lado, lamentou o nível do debate político durante a campanha eleitoral, que no seu entender teria sido marcado por discursos pouco éticos e ataques pessoais em detrimento da apresentação de propostas concretas para o desenvolvimento do Brasil.

Por fim, apelou à consciência dos eleitores na escolha do próximo chefe de Estado, defendendo que o voto deve ter em conta os interesses da nação, para além das preferências individuais ou partidárias.

Segundo as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os cidadãos brasileiros que possuem o seu domicílio eleitoral cadastrado no exterior votam exclusivamente para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República. No Brasil, as eleições gerais envolvem a escolha de múltiplos cargos em simultâneo: Presidente, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais