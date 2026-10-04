Na ocasião, Ary Quintella disse que as urnas estavam abertas desde as 8h00 e manifestou a expectativa de que todos os eleitores habilitados, que transferiram os seus títulos eleitorais para Angola, comparecessem para exercer o direito de voto.
O diplomata também considerou positivo o andamento do processo eleitoral, sublinhando que, apesar da forte afluência, a votação estava a decorrer de forma organizada e confortável.
Entre os eleitores que já votaram, o empresário Minoru Dondo mostrou-se esperançoso em relação ao futuro político do Brasil e afirmou que o acto eleitoral representava uma oportunidade de renovar as expectativas em torno da escolha do próximo Presidente da República.
Destacou ainda a importância das relações de cooperação com Angola, sobretudo nos domínios das exportações e da transferência de tecnologia, defendendo o reforço da contribuição brasileira para o desenvolvimento económico do País.
Por sua vez, a cidadã brasileira Regina Mestre apontou a necessidade de o próximo Presidente apostar numa justiça imparcial, na criação de oportunidades de emprego e numa economia capaz de beneficiar todas as classes sociais.
A eleitora referiu igualmente que a elevada carga tributária e as dificuldades enfrentadas pelo sector empresarial constituíam alguns dos principais desafios que aguardavam o próximo chefe de Estado.
Por outro lado, lamentou o nível do debate político durante a campanha eleitoral, que no seu entender teria sido marcado por discursos pouco éticos e ataques pessoais em detrimento da apresentação de propostas concretas para o desenvolvimento do Brasil.
Por fim, apelou à consciência dos eleitores na escolha do próximo chefe de Estado, defendendo que o voto deve ter em conta os interesses da nação, para além das preferências individuais ou partidárias.
Segundo as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os cidadãos brasileiros que possuem o seu domicílio eleitoral cadastrado no exterior votam exclusivamente para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República. No Brasil, as eleições gerais envolvem a escolha de múltiplos cargos em simultâneo: Presidente, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais