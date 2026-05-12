O Presidente norte-americano está na iminência de ordenar a retoma dos bombardeamentos ao Irão depois de ter colapsado a possibilidade de um acordo com a resposta de Teerão à proposta de Washington para extinguir as chamas da guerra.

Donald Trump escreveu na rede social Truth Social que não gostou "mesmo nada" do que leu na resposta do Irão, onde, ao invés de, como esperava a Casa Branca, ceder em toda a linha sob a ameaça de novos ataques, Teerão repetiu a lista de exigências do seu lado.

Trump queria que o Irão reabrisse sem condições o Estreito de Ormuz, recebeu como resposta que Teerão não abdica do controlo desta passagem marítima por onde passava 20% do petróleo e do gás mundiais antes do ataque inicial EUA/Israel a 28 de Fevereiro.

O Irão pretende que os EUA acabem com a guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano e em Gaza, e Washington, por pressão israelita, não admite que o conflito centrado no Golfo Pérsico seja "contaminado" pelas atrocidades de Telavive na Palestina e no sulo libanês.

A Casa Branca quer que o Irão abandone o seu programa nuclear sem tibiezas, entregando o urânio enriquecido próximo da percentagem militarizável, mas em Teerão só se admite definir um período em que o seu programa nuclear é colocado em stand by.

Na mesa das negociações, os iranianos querem ver as sanções a que estão sujeitos há décadas desaparecer e os fundos congelados no exterior a regressar aos cofres do Tesouro em Teerão.

Os norte-americanos exigem que os iranianos dissolvam o seu programa de misseis balísticos e hipersónicos de médio alcance, de forma a não poderem atingir Israel, do outro lado da linha ouviu-se que essa possibilidade não existe porque é nestes misseis que está a fonte de dissuasão iraniana sobre Israel.

Perante este novo braseiro de guerra, do lado de Trump repetem-se termos como "não gosto nada disto", ou "eles andam a rir-se dos EUA mas não se vão rir mais" ou ainda "a resposta foi estúpida" e, por isso, o cessar-fogo está nos "cuidados intensivos".

Do lado iraniano, o porta-voz do Comando Unificado Militar do Irão, coronel Ebrahim Zolfaghari, a resposta a esta nova ameaça americana foi que a estrutura militar iraniana está "totalmente preparada" para responder a qualquer "aventura belicista" da coligação israelo-americana.

Este novo foco de tensão surge depois de quase um mês de tréguas parciais, devido a recorrentes ataques a navios em trânsito no Golfo Pérsico, e esporádicos ataques iranianos aos Emiratos Árabes Unidos, que sucederam a seis semanas de guerra intensa que envolveu em fogo todos os países do Golfo e Israel, além dos EUA.

E, agora, segundo alguns media norte-americanos, com o site de notícias Axios a avançar primeiro com esse dado, Donald Trump e os seus conselheiros militares e chefias no Pentagono estão na iminência de relançar a vaga de bombardeamentos contra o Irão.

Esta decisão pode, e deverá, ser tomada muito em breve como consequência do impasse nas negociações que está a prejudicar severamente os planos eleitorais de Donald Trump e do seu Partido Republicano na aproximação ás eleições intercalares de Novembro, onde podem perder as maiorias nas duas câmaras do Congresso, o Senado e dos Representantes.

É que o fecho do Estreito de Ormuz, que mantem fora de circulação 20 milhões de barris de crude e mais de 30% do gás (LNG) mundiais, além de quantidades vitais de fertilizantes, alumínios e hélio (microchips), está a gerar danos históricos na economia mundial.

E nos EUA está a afectar fortemente o preço dos combustíveis nos postos de abastecimento, que é a "força motriz" que mais mexe com o sentido de voto dos eleitores, além do efeito inflacionário na alimentação, uma situação que Trump precisa ultrapassar rapidamente se não quiser comprometer o resultado nas eleições de Novembro.

E, face ao impasse negocial, com as posições de ambos os lados congeladas, segundo os media norte-americanos, na Casa Branca começa a crescer a ideia de que o caminho mais rápido para sair desta situação é mesmo "uma vitória militar sobre o Irão".

O que não é, notam vários analistas militares, como Jacques Baud, antigo coronel da intelligentsia suíça e da NATO, uma evidência para Trump, visto que o Irão estar a preparar este momento há décadas e mantém um poder de fogo muito além do que os EUA esperavam.

É que The Washington Post, na passada semana, como recorda Jacques Baud, publicou uma informação fornecida pela CIA onde se percebe que o Irão mantém mais de 70% dos seus misseis e lançadores intactos, mesmo depois de os EUA terem dito que mais de 90% foram destruídos na primeira fase desta guerra.

Entre as possibilidades em análise na Casa Branca está, ainda segundo o Axios, a retoma do "Projecto Liberdade", que é um método da marinha norte-americana "guiar" os navios ancorados no Golfo Pérsico em segurança através do Estreito de Ormuz.

E a resposta a esta ameaça renovada por parte de Trump veio do mais alto nível iraniano, pela voz de Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento em Teerão e chefe da delegação negocial com os EUA, afirmando, citado pela agência semi-oficial iraniana Tasnim, que "aos americanos só resta como solução aceitar os termos" do Irão.

Se a guerra é o próximo passo, só Trump e os seus mais próximos o sabem, mas olhando para o oráculo dos mercados petrolíferos, a melhor aposta será no regresso dos ataques israelo-americanos sobre o Irão e a resposta iraniana sobre Israel e os países árabes do Golfo aliados dos EUA.

É que só entre segunda-feira, 11, e hoje, terça. 12, o barril de Brent já subiu mais de 8 dólares, dos 99 USD com que fechou na sexta-feira, 08, para os actuais quase 108 USD, numa subida de 2,72% face ao encerramento dos mercados ontem.

E em Nova Iorque, onde o WTI marca o ritmo da economia americana, o barril já está de novo acima dos 100 USD, a fasquia onde começa o pesadelo da Administração Trump, nos 101, 4 USD, uma subida de 3,3%, ainda maior que no Brent, em Londres.

Isto, quando já na quinta-feira, 13, Donald Trump inicia a sua histórica deslocação à China, que começa oficialmente na sexta-feira, com a economia no centro da mesa de todas as conversas com o seu anfitrião, Xi Jinping, que lhe enviou um "presente" pouco antes, ao ordenar ás empresas chinesas que ignorem as sanções norte-americanas.

A par desta histórica resposta de Pequim à mais comum arma que os EUA usam contra a economia chinesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, ao receber o seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, também na passada semana, anunciou que a China está ao lado do Irão e não deixará cair um país com quem tem definida uma forte parceria estratégica.

O que faz com que a guerra no Golfo Pérsico, de onde a China recebe vários milhões de barris de crude por dia, sendo o maior importador do Irão, com 90% da sua produção, que ronda os 3 milhões de barris por dia em circunstâncias normais, seja um tema obrigatório da agenda de trabalhos de Trump e de Jinping durante a visita do norte-americano ao Gigante Asiático.