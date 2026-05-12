O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, sublinhou esta terça-feira, 12, no discurso de abertura da Africa"s Travel Indaba, evento em que Angola participa, o facto de parte dos turistas do seu país ser proveniente dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Cyril Ramaphosa, no seu discurso que marcou a abertura da maior feira de turismo africana, a decorrer no Centro Internacional de Convenções de Durban, destacou que o facto de parte dos turistas do seu país ser proveniente dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) "mostra que os africanos estão a escolher o continente".

O governante acrescentou que a África do Sul está a trabalhar com os países vizinhos para promover um visto de turismo único (SADC Tourism UNIVISA), que poderá contribuir para a realização de viagens tranquilas e sem fronteiras para os turistas de todos os Estados-membros.

"Quando os africanos viajam dentro de África, fortalecemos as nossas economias, aprofundamos os nossos laços culturais e construímos um continente mais integrado", disse.

O Chefe de Estado sul-africano referiu que a Africa"s Travel Indaba se tornou numa das plataformas mais importantes para o crescimento do sector turístico no continente.

Ramaphosa realçou que o turismo não pode crescer sem conectividade e destacou ser bom o facto de o evento acontecer em Maio, o mês da África.

"Neste momento, lembramo-nos de que somos chamados a aproximar os africanos", acentuou.

O responsável que a decisão, no âmbito da Agenda 2063 da União Africana, visa permitir que todos os cidadãos do continente circulem livremente.

"Fazemos isso para promover a Área de Livre Comércio Continental Africana, que busca impulsionar o comércio, o investimento e as trocas comerciais entre os países", assinalou.

A Africa"s Travel Indaba decorre até quinta-feira. No Centro de Convenções de Durban, estão mais de 30 países expositores, incluindo Angola.