O general Higino Carneiro, que deu entrada para uma candidatura à liderança do MPLA, foi convocado pelos serviços do Ministério Público junto da Câmara Criminal do Tribunal Supremo para estar presente nas suas instalações esta quarta-feira, 13, sem indicar o motivo.

Num documento a que o Novo Jornal teve acesso, confirmada a sua veracidade por fonte judicial, Higino Carneiro recebeu esta nota a solicitar a sua comparência a partir das 09:00 para "tratar de assuntos do seu interesse".

O texto do documento assinala que estão a "decorrer tramites", sem avançar quais, no serviço do Ministério Público junto da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, no edifício-sede da Procuradoria-Geral da República.

No mesmo parágrafo acrescenta que se trata especificamente do gabinete do Procurador-Geral Adjunto da República, embora seja assinado pela técnica principal de 1ª classe Maria E.S. Rodrigues.