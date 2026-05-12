Muitos dos condutores multados nos últimos meses e cadastrados pela Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) para a realização de novos exames de condução e psicotécnicos continuam, meses depois, a não comparecer aos testes, uma situação que inquieta a Polícia de Trânsito, que tem estado a impedir muitos destes infractores de tentarem obter uma 2ª via da carta de condução, apurou o Novo Jornal.

Alguns contactos entregues pelos infractores para a marcação e realização dos exames estão inoperantes e fontes da DTSER contaram que muitos deles, para evitar a realização de novos exames, estão a tentar obter uma segunda via da carta de condução, mas estão a ser descobertos.

A Polícia de Trânsito assegurou ao Novo Jornal que muitos destes condutores infractores cadastrados, no acto da multa, forneceram falsos contactos telefónicos, e alguns desligaram mesmo os telemóveis para não serem contactados.

Recentemente, o chefe de departamento de transgressões, acidentes e peritagem da DTSER, o superintendente João de Sousa, disse ao Novo Jornal que a Polícia de Trânsito não terá contemplações com estes condutores que estão a fugir aos novos exames.

"Para estes condutores, não haverá contemplações e o peso da sanção será maior", disse.

O Novo Jornal soube que são milhares os infractores que não comparecem nas datas marcadas para a realização de novos testes junto da DTSER.

Entretanto, a DTSER continua activa na aplicação de multas, e, só neste fim-de-semana, aplicou um total de 1.256 coimas, que estão avaliadas em mais de 10 milhões de kwanzas, na sua maioria por falta do uso do cinto de segurança.

Estas multas resultaram na retenção de 569 cartas de condução, 412 livretes com os respectivos títulos de registo de propriedade e 275 verbetes provisórios.

Segundo a DTSER, essas multas e retenções de documentos visam garantir a segurança e prevenção rodoviária no País.

Conforme o relatório, feito esta segunda-feira, 11, e a que o Novo Jornal teve acesso, foram interpelados um total de 12.293 veículos, sendo 8.457 automóveis e 3.835 motociclos, que resultaram na apreensão de 117 automóveis e 619 motociclos.