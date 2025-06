Na sua página oficial no Facebook , o partido no poder cita, no dia 2 de Junho, que "entre as várias tarefas realizadas", João Lourenço tinha feito "uma visita às obras do novo edifício da Sede Nacional do glorioso MPLA". Em momento algum, foi feita menção à audiência que o líder do partido concedeu ao militante Higino Carneiro, na Sala do Secretariado, no rés-do-chão (o gabinete do presidente do MPLA está localizado no 1.º andar). Houve orientação para que o encontro decorresse na maior discrição e que fosse mantido sigilo. A máquina de propaganda do "Kremlin" foi totalmente dispensada. Nas páginas do maioritário, foram divulgadas fotos de João Lourenço com membros da direcção do partido e empreiteiros das obras, com a legenda única: "Camarada Presidente João Lourenço efectua visita de constatação às obras do novo edifício da Sede Nacional do MPLA".

