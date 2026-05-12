O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, considera que Angola deve seguir um dos principais exemplos de liberdade política e boa governação em África" - Cabo Verde, "um país amplamente reconhecido como uma democracia madura, estável e consolidada.

O líder da UNITA, que destacou na sua página de Facebook o último debate, segunda-feira. 11, dos líderes dos partidos políticos concorrentes às eleições legislativas de 17 de Maio, em Cabo Verde, promovido pelos órgãos públicos, rádio e televisão, disse que este país recorda que "a democracia se fortalece no confronto livre e transparente de ideias".

"Durante décadas, também ali se viveu um sistema de partido único, mas a maturidade política permitiu romper com esse legado", escreveu Adalberto Costa Júnior.

De acordo com o político, na campanha eleitoral, ao promover debates entre todos os candidatos na rádio e na televisão públicas, tratando poder e oposição em igualdade de circunstâncias, Cabo Verde dá uma lição inadiável a quem, como acontece em Angola, realizou cinco eleições (1992, 2008, 2012, 2017 e 2022) sem nunca ter proporcionado esse momento essencial de esclarecimento do eleitor.

"O debate público não é uma concessão, é um instrumento vital de prestação de contas e de escolha consciente", sublinhou, manifestando o desejo de que "essa lição fraterna, vinda de um país dos PALOP, desafie Angola a construir uma democracia mais adulta".

"A verdadeira democracia não tem medo da comparação, não foge das perguntas e não silencia o contraditório. Quem acredita nas suas ideias aceita debatê-las diante do povo", refere concluindo que "Cabo Verde, pequeno em território, volta a mostrar-se grande em maturidade democrática".