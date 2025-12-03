O MPLA diz que apesar dos persistentes desafios económicos e sociais nacionais e internacionais, o "povo angolano tem plena confiança no partido" no poder, que venceu as eleições de 2022, pela quinta vez consecutiva, "como o legitimo representante e garante da resolução sustentável dos seus problemas".

Segundo uma directiva executiva sobre as comemorações do 69º aniversário da fundação do MPLA, tornada público pelo Bureau Político, a comemoração dos 69 anos do partido insere-se "num contexto em que se avizinham grandes eventos, cuja importância e significado em muito contribuirão para o futuro do país, mormente o 9º congresso ordinário do partido em 2026.

De acordo com o documento, comemorar condignamente o 69º aniversário do MPLA "vai inserir o partido na sociedade, compreendendo o trabalho político e organizativo nas bases, com o propósito de reforçar a acção partidária, tendo em vista a conquista da vitória nas eleições de 2027".

A actividade, segundo BP do MPLA, "vai fortalecer a unidade dentro do partido, e reforçar o apoio ao Presidente João Lourenço, pela implementação de medidas económicas e financeiras que visam a recuperação e desenvolvimento da economia nacional".

As actividades para celebrar a data, segundo o programa, começam a 01 de Dezembro e terminam no fim deste ano, para que haja "um número alargado de tarefas que permitam o convívio dos militantes, simpatizantes e amigos na reflexão sobre a longa caminhada do MPLA, desde a sua fundação à data presente".

O acto central, segundo o programa, terá lugar na província de Luanda, no dia 13 de Dezembro de 2025.