O presidente da UNITA denunciou haver "muitos crimes" de âmbito público no leste do país sem a atenção devida das autoridades e sublinha que o nível de vida dos habitantes locais degrada-se a cada dia que passa nestas regiões.

Adalberto Costa Júnior, na Lunda Norte, lembrou que recebeu "muitos recados para o Presidente da República, enquanto membro do Conselho da República".

"Aqui no leste de Angola, há muita violação dos direitos humanos e assassinatos. O pior é que estes assassinatos nunca têm responsabilização de quem os prática", disse o líder da UNITA aos jornalistas durante a sua digressão à zona leste do país (Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico), para constatar a real situação de vida das populações locais.

Os assassinatos e a violação dos direitos humanos, segundo o líder da UNITA, acontecem regularmente e com mais frequência nas zonas de exploração de diamantes, sugeriu que lá onde há exploração mineira, tem que haver mais investimento através das aplicação de uma percentagem dos lucros para o desenvolvimento local.

"Aqui produzem-se muitos ganhos, muita riqueza e o Governo não faz a partilha dessa riqueza", referiu, salientando que em todas as localidades onde esta a passar recebeu preocupações sobre a degradação diária do nível de vida das populações.

Adalberto Costa Júnior denunciou que nas províncias do leste de Angola a partidarização das instituições públicas é sentida em todas as dimensões, "porque é inspirada a partir do topo".

"O país não poder adiar reformas porque estas são urgentes, sob o risco de estarmos a perder o comboio de desenvolvimento, mesmo aqui no continente africano", acrescentou, lamentando o elevado número de cidadãos sem o Bilhete de Identidade nesta região do país.

"A situação é muito preocupante. Estou aqui acompanhado do líder do Grupo Parlamentar da UNITA e ele vai junto do Governo manifestar esta preocupação, para que o mais rápido possível, envie uma equipa para resolver o problema dos Bilhetes de Identidade", prometeu o presidente da UNITA durante um encontro com os habitantes de Cafunfo, província da Lunda Norte.

Adalberto Costa Júnior disse que, embora o Executivo do MPLA tenha medo de realizar as eleições autárquicas no país, a UNITA vai continuará a pressionar para que as mesmas tenham lugar, porque são um factor importante do desenvolvimento local onde estas existem.

"Sem a implementação das eleições autárquicas, não haverá melhorias dos serviços sanitários, educação e das vias de comunicação", acrescentou.