Foram apreendidas no Cuanza-Sul duas toneladas de peixe em estado de deterioração avançada, que se encontravam num terminal pesqueiro do Sumbe, prestes a serem comercializadas.

Graças a uma denúncia, o pescado foi apreendido esta semana, quando estava a ser processado mesmo sendo impróprio para o consumo humano, explica o chefe do departamento de Comunicação da Polícia Nacional no Cuanza-Sul, Tomás Filipe António.

O Novo Jornal soube ainda que o cheiro nauseabundo que vinha do local provocou desmaio a sete funcionários do terminal pesqueiro da empresa Xuefing Internacional.

As vítimas foram socorridas pelo Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola para o Hospital 17 de Setembro. Quanto aos proprietários do peixe deteriorado, foi-lhes instaurado um processo-crime.

A operação foi realizada pela Polícia Fiscal Aduaneira, Polícia de Guarda Fronteiras, em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal e a Direcção das Pescas.