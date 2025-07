Depois de várias reclamações dos concorrentes ao concurso público para o preenchimento de 400 vagas na Procuradoria-Geral da República (PGR), que foi realizado esta terça-feira, 8, sob constantes falhas no acesso ao site disponibilizado para o efeito, a PGR acedeu ao pedido dos candidatos que não conseguiram fazer as provas, permitindo-lhes fazer os testes até quinta-feira, dia 10, soube o Novo Jornal

Segundo a organização do concurso, os candidatos podem continuar a tentar aceder as provas no site até amanhã.

"A partir deste momento até ao dia 10 de Julho, os candidatos podem realizar as provas", garante a PGR.

Os candidatos asseguram que não foi possível terminar as provas na terça-feira, por causa do acesso ao portal e dos constantes erros no servidor. Quem conseguiu inserir os dados pessoas nos primeiros cinco minutos, encontrou dificuldades de resposta do site para o passo seguinte, que era a realização dos testes.

Segundo a PGR, 400 vagas estão disponíveis, das quais 2% foram reservadas para candidatos com deficiência.

Em termos de distribuição geográfica, a capital do País, Luanda, terá o maior número de vagas (98).

A carreira de auxiliar técnico dispõe do maior número de vagas, com 300 no total.