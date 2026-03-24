As questões prévias marcaram o arranque, esta terça-feira, 24, do julgamento do "caso russos", cujos arguidos, dois cidadãos russos e dois angolanos, em prisão preventiva, são acusados pelas autoridades angolanas do crime de terrorismo, apurou, no local, o Novo Jornal.

A fase das questões prévias é uma etapa processual que antecede a da produção de provas do julgamento, e em que os advogados colocam ao tribunal as questões que devem ser resolvidas.

Para este processo em concreto, os advogados dos cidadãos russos e angolanos queixaram-se de excesso da prisão preventiva dos arguidos e solicitaram que sejam arroladas como testemunhas no processo figuras políticas da UNITA e do MPLA, assim como alguns líderes das associações de taxistas.

Eliseu Nguimito e David Guz, advogados dos arguidos, pediram ao tribunal que chame o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, os membros deste partido Paulo Lukamba "Gato" e Nelito Ekuiki, assim como os políticos do MPLA Higino Carneiro e Julião Mateus Paulo "Dino Matrosse".

Da lista de testemunhas que os advogados pretendem ver em tribunal constam ainda os nomes de António Venâncio, Rodrigo Catemba e Francisco Paciente, na qualidade de responsáveis da ANATA.

Ao tribunal, o advogado David Guz, que defende o jornalista Amor Carlos Tomé, da Televisão Pública de Angola (TPA), e o político Francisco Oliveira, secretário para a mobilização da JURA, braço juvenil da UNITA, denunciou, ao tribunal, que o arguido Francisco Oliveira tem sido maltratado na prisão por um oficial do Serviço Penitenciário.

O Novo Jornal observou esta terça-feira, no tribunal, a presença de um elemento da Embaixada da Rússia em Angola, que assistiu ao julgamento.

Pelo elevado número de questões apresentadas, que devem ser analisadas e respondidas pelo tribunal, o Ministério Público (MP) solicitou o adiamento da sessão, pedido que o tribunal aceitou e dará assim as respostas na próxima sessão.

Sendo assim, o julgamento foi suspenso e apenas será retomado no próximo dia 14 de Abril.

Os arguidos são acusados de espionagem, terrorismo, organização terrorista, financiamento ao terrorismo, instigação pública ao crime, associação criminosa, corrupção activa de funcionário, tráfico de influência, falsificação de documentos, introdução ilícita de moeda estrangeira no país e retenção de moeda e burla.