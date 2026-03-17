O processo-crime contra dois cidadãos russos e dois angolanos, acusados pelo Ministério Público (MP) de espionagem, terrorismo, organização terrorista, tráfico de influência e associação criminosa, vai a julgamento na próxima terça-feira, dia 24 de Março, na 3ª secção do Tribunal da Comarca de Luanda (TCL), soube o Novo Jornal.

No processo estão, para além dos quatro arguidos, estão arroladas 12 testemunhas, entre as quais alguns jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social.

São arguidos os cidadãos russos Lev Lakshtanov e Igor Ratchin, e os angolanos Francisco Oliveira e Amor Carlos Tomé.

O Ministério Público (MP) refere que os arguidos estariam a preparar um golpe de Estado em Angola, e pretendiam capturar activos económicos nacionais em troca do apoio a forças da oposição ao governo.

Os cidadãos russos Igor Ratchin Mihailovich e Lev Matveech Lakstanov são acusados da prática de 11 crimes: espionagem, terrorismo, organização terrorista, financiamento ao terrorismo, instigação pública ao crime, associação criminosa, corrupção activa de funcionário, tráfico de influência, falsificação de documentos, introdução ilícita de moeda estrangeira no país e retenção de moeda.

Já Amor Carlos Tomé, jornalista da redacção desportiva da TPA, é acusado de nove crimes: espionagem, terrorismo, organização terrorista, financiamento ao terrorismo, instigação pública ao crime, associação criminosa, corrupção activa de funcionário, tráfico de influência e burla.

Francisco Oliveira "Buka Tanda", secretário para a mobilização da JURA, braço juvenil da UNITA, responde por cinco crimes: espionagem, terrorismo, organização terrorista, tráfico de influência e associação criminosa.

Segundo a acusação, o arguido Amor Carlos Tomé estaria a recrutar jornalistas para difundirem em massa nos jornais com tiragem em papel e digitais, rádios privadas, páginas do Facebook e grupos de WhatsApp falsas informações, que, segundo a acusação, serviriam para criar no País um sentimento de insegurança e repulsa pela actual governação.

A acusação diz ainda que os arguidos russos também pretendiam financiar a UNITA nas eleições de 2027.

Os quatro homens foram detidos em Agosto do ano passado, em Luanda, na sequência da greve organizada no final de Julho por taxistas, para protestar contra a subida do preço dos combustíveis e o aumento das tarifas dos transportes públicos, que resultou em actos de vandalismo.