A Polícia Nacional apreendeu três camiões com grandes quantidades de quartzo e de seguida deteve um cidadão de nacionalidade chinesa, suspeito de exploração ilícita de minerais.

A mercadoria foi encontrada no município do Amboiva, numa operação executada pelos agentes do comando provincial do Cuanza-Sul da Polícia Nacional, em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), após uma denúncia anónima.

O detido é proveniente de Luanda, município da Maianga, e foi apanhado em flagrante delito na província do Cuanza-Sul.

De acordo com o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional no Cuanza-Sul, Tomás Filipe António, o homem, de 55 anos, foi também detido porque "tentou ludibriar as autoridades, alegando que estava ao serviço de uma empresa chinesa ligada de exploração de minerais".

"Mas, após diligências feitas, a empresa à qual o suspeito se refere "DongShan-Internacional, Lda", com sede em Luanda, não tem licença para realizar actividade de exploração de minerais no território nacional", informa igualmente a PN.

O cidadão chinês foi encaminhado para o juiz de garantia e a quantidade de mineral apreendida foi entregue às autoridades competentes, explicou Tomás Filipe António.