O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve mais três cidadãos nacionais por alegada associação criminosa, falsificação de documentos, terrorismo e financiamento ao terrorismo. Entre os detidos há um jornalista e fundador de uma associação que escolariza centenas de crianças que estavam fora do sistema de ensino.

Segundo o SIC, estas detenções aconteceram "na sequência investigativa relativamente ao processos-crime onde estão envolvidos angolanos e dois russos".

Em comunicado, o SIC diz que deu cumprimento a mandados de detenção de Renato Samuel Camiquene Cambungo, de 20 anos, agente de vendas online, Éder Gaspar da Costa, 42 anos, professor, e Alfredo Armando Bumba, 31 anos, jornalista, "por factos constitutivos dos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, terrorismo e financiamento ao terrorismo, por existirem nos autos fortes indícios do seu envolvimento na produção de matérias e disseminação de informações falsas nas redes sociais, promoção de manifestações e pilhagem".

O Novo Jornal sabe que Alfredo Bumba é jornalista do semanário económico Expansão e fundador do Centro Educacional Paz e Bem (CEPB), que acolhe e alfabetiza 650 alunos que se encontravam fora do sistema de ensino. A escola funciona há mais de 11 anos no bairro Golf 2, no município do Kilamba Kiaxi, e já alfabetizou centenas de crianças.

A detenção, diz o SIC, "decorre de uma aturada investigação em curso, que detectou a participação directa destes nestes factos".

Os três detidos serão presentes ao Ministério Público para ulteriores procedimentos legais, enquanto outras diligências prosseguem em torno deste processo, diz por último o SIC.

No dia 8 de Agosto, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dois "cidadãos russos", acusados de recrutamento e financiamento de angolanos para produção de matérias de propaganda e difusão de informações falsas nas redes sociais, promoção de manifestações e pilhagem nas províncias de Luanda e Benguela. Um dia antes, já tinha detido o secretário nacional de mobilização da JURA e o jornalista da TPA, Carlos Tomé.