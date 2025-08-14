O Tribunal da Comarca de Luanda começou a julgar esta quarta-feira,13, dois homens, acusados do envolvimento no assalto de uma viatura que transportava valores da empresa onde trabalhavam e de fugirem com mais de 12 milhões kz, começaram a ser julgados, soube o Novo Jornal.

Trata-se dos arguidos Álvaro Hugo Francisco, motorista, e Raul Teixeira, segurança, acusados e pronunciados pelos crimes de roubo qualificado e condução perigosa.

O assalto ocorreu na Avenida Deolinda Rodrigues, em Agosto de 2024, junto ao tribunal daquele município, quando uma viatura transportava o caixa do dia de uum armazém do município do Cazenga, tento sido interpelada pelos arguidos e os seus comparsas em fugas.

Segundo a acusação, os arguidos terão arquitectado o assalto enquanto transportavam a quantia de mais de 12 milhões, pertencente à empresa em que trabalhavam.

Conforme o Ministério Público (MP), para a concretização do crime, os arguidos contrataram mais seis outros cidadãos, actualmente em fuga, que concretizaram o assalto, em frente ao Tribunal de Comarca de Viana, que agora os está a julgar.

Os factos ocorreram no dia 7 de Agosto do ano passado, quando uma viatura, que saía do Cazenga para o Benfica, foi abordada por seis indivíduos, a bordo de três motorizadas, munidos de armas de fogo com "cano cortado", em frente ao Tribunal de Viana, anunciando o assalto.

Após roubarem os valores, os assaltantes colocarem-se em fuga, deixando para trás uma arma de fogo, após colisão entre uma viatura e uma das motorizadas que usavam para apoio.