Na província de Malanje, dois funcionários do Instituto Nacional de Estatística (INE) morreram afogados quando tentavam fazer a travessia do rio Luando para terminar inquérito de cobertura do Censo em Luquembo e Capunda.

Os dois cadáveres foram retirados esta terça-feira do rio Luando, no município de Capunda, pelos efectivos dos Serviços de Bombeiros e do Serviço de Investigação Criminal.

De acordo com a porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, citado pela Angop, a tragédia terá acontecido na segunda-feira, quando as vítimas foram arrastadas pelas fortes correntezas das águas do rio Luando, que transbordou no no final de Fevereiro, causando o corte da estrada que liga a sede do novo município de Capunda.