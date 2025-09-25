Na província do Moxico Leste, 13 cidadãos provenientes da Zâmbia, foram detidos em flagrante pelas autoridades policiais a explorarem ilegalmente madeira.

O Novo Jornal soube que a rede criminosa se encontrava naquela localidade desde o mês de março do corrente ano e abatia árvores sem licença.

Os estrangeiros, com idades compreendidas entre os 30 e os 42 anos, foram apanhados na localidade de Makondo numa operação realizada pelos agentes do Serviço de Investigação

No decurso da operação, foram apreendidos dois camiões, dois tractores, duas motosserras, uma máquina de remoção de troncos, bem como 50.000 kwatcha, valor equivalente a mais de um milhão de kwanzas.