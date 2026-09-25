O antigo director do Gabinete de Estudos e Análises Estratégicas da Casa Militar do Presidente da República e actual director-geral do Centro de Formação de Jornalistas de Angola (CEFOJOR), Norberto Garcia, foi vítima de um assalto na madrugada de terça-feira, 23, enquanto praticava exercícios físicos na avenida Pedro de Castro Van-Dúnem Loy, em Luanda, tendo sofrido vários ferimentos no corpo, mas está fora de perigo.

O também antigo porta-voz do MPLA sofreu ferimentos nos membros superiores e inferiores e na região abdominal.

Na sequência da agressão, Norberto Garcia foi encaminhado para a Clínica Multiperfil, onde ficou internado durante três dias, tendo recebido alta médica nesta quinta-feira, 24.

Segundo o próprio, que tornou público o assunto através das redes sociais nesta quinta-feira, onde surge visivelmente ferido, deitado numa cama hospitalar, dois indivíduos, munidos de uma catana e de uma faca, abordaram-no enquanto praticava exercício físico e, durante o ataque, provocaram-lhe ferimentos no abdómen, nas mãos e nas pernas.

Em comunicado, a Polícia Nacional confirmou a ocorrência e disse que a vítima terá sido interceptada e agredida por dois indivíduos desconhecidos, que se encontravam munidos de armas brancas, por volta da 01:00 da manhã, quando, ainda de acordo com as autoridades, se encontrava a fazer exercícios físicos na avenida Pedro de Castro Van-Dúnem Loy.

Conforme o comando provincial da Polícia Nacional em Luanda, estão em curso diligências investigativas com vista à localização, detenção e condução dos autores à justiça.

O Novo Jornal soube que o Serviço de Investigação Criminal (SIC-Luanda) também está na "caça" aos dois indivíduos.

Num outro vídeo posto a circular no fim da tarde de ontem, o político Norberto Garcia diz estar bem, embora peça às pessoas para terem cuidado quando caminham e fazem exercícios físicos, tendo confirmado o recebimento de alta médica.