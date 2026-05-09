Falta de energia eléctrica nos bairros, assistência médica e medicamentosa, vias de acesso precárias e défice de professores fazem parte das dificuldades dos munícipes de Quiculungo, na província do Kwanza-Norte. Habitantes clamam por intervenção das autoridades. Administração local reconhece situação e garante haver projectos em curso, para a resolução dos problemas das comunidades

O município do Quiculungo está a 130 quilómetros da cidade de N"dalatando, capital da província do Kwanza-Norte, e tem 16 mil habitantes, de acordo com o último Recenseamento Geral da População e Habitação (Censo 2024).

Quiculungo é uma terra potencialmente agrícola, produz diversos alimentos, com destaque para o café, mandioca e cacau. É rico, também, em recursos hídricos. Tem uma população com duas culturas linguísticas: o Dihungo e o Kimbundu.

Diferente de outros municípios do País, não sofreu alteração no âmbito da Divisão Político-Administrativa (DPA). A região continua a contar com quatro sectores administrativos, Benguês, Kianvu, Kisseque e Zala.

As vias de acesso, totalmente degradadas, constituem o quebra-cabeças dos munícipes que diariamente percorrem por longos quilómetros para chegar à sede municipal.

Em consequência do mau estado das vias, a permuta de produtos entre munícipes enfrenta entraves.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/