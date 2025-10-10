O incidente aconteceu por volta das 19:00 desta quinta-feira, 09, no bairro Bela Vista, município de Mbanza Kongo, quando o homem, em companhia da sua filha de quatro anos, arrumava o combustível num dos compartimentos da residência.
O comerciante estava a fumar quando o lume do cigarro caiu sobre alguns bidões de gasolina, e a casa consumiu-se em chamas, o que resultou na morte imediata de pai e filha, explica o porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros no Zaire, Manuel Cassua, ressaltando que os cadáveres foram removidos para a morgue do hospital provincial.