O cinema angolano este ano esteve na mó de cima. Foi o canal de divulgação cultural que mais convenceu certames internacionais, a julgar pelas várias nomeações e premiações, com destaque para o drama "Nossa Senhora da Loja do Chinês" e a animação "As aventuras da princesa Mirabilis"

Depois de vencer um prémio em Novembro do ano passado, na 42.ª edição do Festival Internacional Du Film D"amiens (FIFAM), em França, e ser considerado pela crítica em Locarno, na Suíça, como "filme mais inventivo", em Abril deste, o drama angolano "Nossa Senhora da Loja do Chinês" teve nomeação ao prémio de "Melhor Filme" na 20.ª edição do Festival de Cinema Africano Tarifa-Tanger, em Sevilha, na Espanha.

A primeira longa-metragem de Ery Claver, produzido pela Geração 80, foi também o passaporte rumo à viagem dos sonhos da actriz Cláudia Púcuta. No dia em que Angola comemorava 48 anos de Independência, a artista angolana presenteou os angolanos com o título de melhor actriz da África Austral, prémio recebido na noite do dia 11 de Novembro, no Burquina Faso. Valeu-lhe a distinção graças à exploração do personagem "Domingas", no filme "Nossa Senhora da Loja do Chinês".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/