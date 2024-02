Palmira Barbosa foi exonerada do cargo de ministra da Juventude e Desportos, após polémicas declarações proferidas por Artur de Almeida e Silva, presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), alegando falta de dinheiro para a preparação da Selecção principal de futebol, que disputou o CAN na Côte d"Ivoire.

Numa altura em que ainda se fala muito da falta de fundos de apoio à Selecção Nacional de Honras de futebol, vulgo Palancas Negras, que disputou a 34.ª edição da Taça de África das Nações (CAN), que a Côte d"Ivoire acolheu de 13 de Janeiro a 11 de Fevereiro, o Presidente da República, João Lourenço, exonerou a ministra da Juventude e Desportos, Palmira Barbosa, deixando transparecer que não ficou satisfeito com os pronunciamentos feitos por Artur de Almeida e Silva, presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), sobre alegada falta de apoio do Estado durante a preparação e a competição.

O número um da FAF disse, em entrevista, a estação de televisão que "não se admite que uma Selecção venha para uma competição destas, que tenha preparado tudo com a devida antecedência, três meses, nove meses depois para a confirmação do orçamento e que venha para aqui sem qualquer orçamento, sem qualquer verba do Estado. Nós estamos aqui a representar a Nação, estamos numa missão de Estado. Infelizmente, essa é a realidade. Só ontem é que recebemos um terço do orçamento", denunciou na altura.

