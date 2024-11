Os bancos comerciais apresentaram, no terceiro trimestre de 2024, uma deterioração dos indicadores e da qualidade dos activos, com aumento do risco de crédito e diminuição da rentabilidade, segundo o Comité de Estabilidade Financeira (CEF) do Banco Nacional de Angola (BNA), que destaca, ainda assim, a solidez da banca face aos riscos.

O BNA anunciou ainda a sua decisão de manter a reserva de conservação em 2,50%, aplicável a todas as instituições financeiras bancárias, mantendo igualmente a reserva contracíclica (reserva adicional constituída por fundos próprios principais devido a um crescimento excessivo de crédito) em 0% e decidiu publicar a nova lista de instituições bancárias de importância sistemática doméstica (D-SIBs, na sigla inglesa), cujas reservas adicionais devem situar-se entre 1% e 2%.

São instituições financeiras bancárias de importância sistémica os bancos BAI, BFA, BPC, SBA, KEVE, BCI, BMA, BNI, Banco Sol e o Banco Económico.

Em comunicado sobre os resultados da reunião do Comité de Estabilidade Financeira, que decorreu entre 22 e 26 de Novembro, em que foram avaliados os principais factores de risco sistemático da banca, o BNA refere que o sector bancário demonstrou durante os meses de Julho, Agosto e Setembro "solidez suficiente" para fazer face aos riscos da actividade financeira, com base na adequação de capital e nos índices de liquidez, uma vez que estes se encontram acima do mínimo regulamentar.

O CEF adverte que no terceiro trimestre persistiu a deterioração dos indicadores da qualidade do activo, com o aumento do risco de crédito, diminuição da rentabilidade em termos homólogos e exposição ao risco soberano, "não obstante a sua tendência decrescente".

A próxima reunião do CEF vai realizar-se em Luanda no dia 7 de Março do próximo ano.